Осипова (Никифорова) Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1891
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Осипов Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Осипов Стефан Тарасович
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Агафия Стефановна
Отец ребёнка: Осипов Стефан Тарасович
Смерть
Неизвестно