Осипова (Никифорова) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Никифорова) Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1891

Муж: Осипов Стефан Тарасович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Осипов Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Осипов Стефан Тарасович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Агафия Стефановна

Отец ребёнка: Осипов Стефан Тарасович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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