Лендел Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лендел Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лендел Раиса Васильевна

Мукачево, Закарпатська область
Рождение ребёнка
?.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лендел Раиса Васильевна

Мукачево, Закарпатська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лендел Раиса Васильевна

Смерть
Неизвестно
Мукачево, Закарпатська область
Причина смерти: Рак