Волкова (Курбатова) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Курбатова) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1921

Дата смерти

08.02.2008

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1947 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1921

Отец: Курбатов Яков

Мать: Курбатова Мария

Рождение ребёнка
?.10.1947

Сын: Волков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Матвеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1948

Дочь: Ковалькова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Матвеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Матвеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван Матвеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.02.2008
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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