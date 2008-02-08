Волкова (Курбатова) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1921
Дата смерти08.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1921
Отец: Курбатов Яков
Мать: Курбатова Мария
Рождение ребёнка
?.10.1947
Отец ребёнка: Волков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1948
Дочь: Ковалькова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
29.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2008