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Дубина Лариса Романовна
Дубина Лариса Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1933
Дата смерти
20.06.2011
Пол
Женский
Отец
Дубина Роман
Мать
Дубина Агафья
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933
Отец:
Дубина Роман
Мать:
Дубина Агафья
Смерть
20.06.2011
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