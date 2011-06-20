Дубина Лариса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубина Лариса Романовна

Дубина Лариса Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1933

Дата смерти

20.06.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933

Отец: Дубина Роман

Мать: Дубина Агафья

Смерть
20.06.2011