Савина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Екатерина Иоакимова
Отец ребёнка: Савин Иоаким Потапов
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Савин Иоаким Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Иоаким Потапов
Смерть
Неизвестно