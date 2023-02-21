Савина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Екатерина Иоакимова

Отец ребёнка: Савин Иоаким Потапов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Савин Василий Иоакимов

Отец ребёнка: Савин Иоаким Потапов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Иоаким Потапов

Смерть
Неизвестно
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