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Шагимардан Гальмитдинов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гальмитдин Сафаргалиев

Мать: Ниувбай

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шамсизигана Шагимарданова

Мать ребёнка: Фахриямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Бадритдин Шагимарданов

Мать ребёнка: Фахриямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гарифулла Шагимарданов

Мать ребёнка: Фахриямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Калимулла Шагимарданов

Мать ребёнка: Фахриямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Конфирмация (миропомазание)
1897
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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