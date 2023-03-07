Шагимардан Гальмитдинов
Место рождения
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гальмитдин Сафаргалиев
Мать: Ниувбай
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шамсизигана Шагимарданова
Мать ребёнка: Фахриямал
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Фахриямал
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Фахриямал
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Фахриямал
Конфирмация (миропомазание)
1897
Место жительства
Неизвестно