Афанасьева (Яковлева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Яковлева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1936

Отец: Яковлев Иван Тимофеевич

Мать: Яковлева Анна Феоктисьевна

Рождение ребёнка
10.04.1961

Сын: Афанасьев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай

Рождение ребёнка
12.09.1962

Сын: Афанасьев Александр? Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Николай

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