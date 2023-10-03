Афанасьева (Яковлева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1936
Рождение ребёнка
10.04.1961
Сын: Афанасьев Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай
Рождение ребёнка
12.09.1962
Сын: Афанасьев Александр? Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Николай