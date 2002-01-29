Матвеев Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2002

Отец: не указан

Мать: Гончаренко Ирина Алексеевна