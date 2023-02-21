Полак Polak Генрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолак Polak Генрих

Полак Polak Генрих

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Полак Polak Николаус Генрихович

Мать ребёнка: Полак Polak Анна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полак Polak Анна

Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close