Полак Polak Генрих
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Полак Polak Николаус Генрихович
Мать ребёнка: Полак Polak Анна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полак Polak Анна
Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.