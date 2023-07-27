Иванова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Наталья Владимировна

Иванова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Иванов Владимир Васильевич

Мать: Иванова Мария