Фаусек Виктор Андреевич
Место рожденияSaratov, gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia
Дата рождения13.01.1861
Дата смерти01.07.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Saratov, gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1888
Сын: Фаусек Всеволод Викторович
Мать ребёнка: Фаусек Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1895
Сын: Фаусек Николай Викторович
Мать ребёнка: Фаусек Юлия Ивановна
Naples, Naples, Campania, Italy
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаусек Юлия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
профессор зоолог
Похороны
?.05.1910
Волковское кладбище, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
01.07.1910
Kiev, Kyiv City, Kyiv city, Ukraine