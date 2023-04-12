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Фаусек Виктор Андреевич

Место рождения

Saratov, gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia

Дата рождения

13.01.1861

Дата смерти

01.07.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Saratov, gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1888

Сын: Фаусек Всеволод Викторович

Мать ребёнка: Фаусек Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1895

Сын: Фаусек Николай Викторович

Мать ребёнка: Фаусек Юлия Ивановна

Naples, Naples, Campania, Italy
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаусек Юлия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
профессор зоолог
Похороны
?.05.1910
Волковское кладбище, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
01.07.1910
Kiev, Kyiv City, Kyiv city, Ukraine
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