Иванова (Максимова) Феодосия Осиповна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Максимова) Феодосия Осиповна (Иосифовна)

Место рождения

дер. Лып Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич

Мать: не указана

дер. Лып Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
08.07.1898

Дочь: Вахрушева Июлия Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Антонович

дер. Бакино Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно