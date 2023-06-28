Иванова (Максимова) Феодосия Осиповна (Иосифовна)
Место рождениядер. Лып Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич
Мать: не указана
дер. Лып Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
08.07.1898
Дочь: Вахрушева Июлия Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Антонович
дер. Бакино Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно