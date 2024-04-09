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Пелагея Климова

Место рождения

Лихунино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Лихунино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
взята по окладной Владимирского уезда у помещика Михаила Ивановича Леонтьева из деревни Лихуниной
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Василий Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Лукьянов

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Осип Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Лукьянов

Смерть
1787

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