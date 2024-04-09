Пелагея Климова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
взята по окладной Владимирского уезда у помещика Михаила Ивановича Леонтьева из деревни Лихуниной
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Василий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Осип Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Лукьянов
Смерть
1787