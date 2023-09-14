Любимов Анатолий Парамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Анатолий Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1883 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1910

Отец: не указан

Мать: Любимова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
07.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.07.1945

Сын: Любимов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Любимова Александра Игнатьевна

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Александра Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Александра Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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