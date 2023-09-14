Любимов Анатолий Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1910
Отец: не указан
Мать: Любимова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
07.01.1936
Рождение ребёнка
02.07.1945
Сын: Любимов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Любимова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.05.1947
Рождение ребёнка
06.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно