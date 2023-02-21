Поляков Василий Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1862 и 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1864
Отец: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Мать: ? ?
Место жительства
С 1864 по 1865 ст.
Согласно исповедным росписям, в 1864 и 1865 годах Василий Георгиевич (Егорович) Поляков жил без родителей у своего деда Ивана Вавилова. Его отец Георгий (Егор) Иванович Поляков предположительно служил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.