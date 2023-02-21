Поляков Василий Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Василий Георгиевич (Егорович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1862 и 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1828 и 1829 г.р.

Мать

До 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1864

Отец: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Мать: ? ?

Место жительства
С 1864 по 1865 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Согласно исповедным росписям, в 1864 и 1865 годах Василий Георгиевич (Егорович) Поляков жил без родителей у своего деда Ивана Вавилова. Его отец Георгий (Егор) Иванович Поляков предположительно служил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.
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