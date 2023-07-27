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Тюренков Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюренков Андрей Сафронов

Мать: Тюренкова Матрёна