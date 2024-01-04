Жуков Сергей 24.07.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуков Сергей

Место рождения

Новоюрьево, Россия

Дата рождения

24.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Около 1945 г.р.

Мать

1945 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1982

Отец: Жуков Александр

Мать: Жукова (Пустовалова) Мария

Новоюрьево, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбов, Россия

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