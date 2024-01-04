Жуков Сергей
Место рожденияНовоюрьево, Россия
Дата рождения24.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1982
Отец: Жуков Александр
Новоюрьево, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбов, Россия