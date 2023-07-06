Сорокин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1976
Сын: Сорокин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Вершинина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.?
Сын: Сорокин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Вершинина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.?
Сын: Сорокин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Вершинина Валентина Алексеевна
Смерть
Неизвестно