Сорокин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1976

Сын: Сорокин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.?

Сын: Сорокин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.?

Сын: Сорокин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно