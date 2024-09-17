Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755
Дата смертиМежду 1792 и 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1755
Отец: Никита Иванович
Мать: Ирина Леонтьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 28 | Исповедная ведо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Фотина Ивановна
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 26 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Фотина Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 35 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 41
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Фотина Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 43
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Фотина Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 36 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 43 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Фотина Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 27 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 31
Смерть
Между 1792 и 1798