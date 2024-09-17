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Иван Никитич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1755

Дата смерти

Между 1792 и 1798

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

Вычислено 1729 г.р.

Жена

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755

Отец: Никита Иванович

Мать: Ирина Леонтьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 28 | Исповедная ведо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Фотина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 26 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Фотина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 35 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 41
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Фотина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 43
Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Фотина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 36 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 43 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Фотина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 27 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 31
Смерть
Между 1792 и 1798

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