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Ярцев Николай Михайлович

Место рождения

Мартьяново, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

12.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ярцев Михаил Сергеевич

Мать: Ярцева Пелагея Никитична

Мартьяново, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1929

Дочь: Семёнова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ярцева Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Евгения Николаевна

Смерть
12.03.1944
Глушнево, Новоржевский уезд, Псковская губерния
убит 12.03.44 Калининская обл. Пустошинский р-н д.Глушнево перезахоронен: Псковская обл. г.Пустошка ул. Октябрьская С-Пет.- Киев
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