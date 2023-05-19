Ярцев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти12.03.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Ярцев Михаил Сергеевич
Мать: Ярцева Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
12.09.1929
Дочь: Семёнова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ярцева Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1944
Глушнево, Новоржевский уезд, Псковская губерния
убит 12.03.44 Калининская обл. Пустошинский р-н д.Глушнево перезахоронен: Псковская обл. г.Пустошка ул. Октябрьская С-Пет.- Киев