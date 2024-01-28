Груздев Семен Степанович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Груздев Степан Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Груздева) Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Груздева) Аксинья Семеновна
Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Груздева) Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна
Смерть
Неизвестно