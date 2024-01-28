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Груздев Семен Степанович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Груздев Степан Михайлович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Матрена Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Груздев Матвей Семенович

Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Груздева) Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Груздева) Аксинья Семеновна

Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Груздева) Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Груздева Матрена Семеновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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