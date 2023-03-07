Зашихин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗашихин Василий Григорьевич

Зашихин Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

23.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Зашихин Григорий Михайлович

Мать: Зашихина Надежда Егоровна

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.11.1955

Жена: Зашихина Татьяна Алексеевна

Бийский Горбюро ЗАГС Алтайского края
Рождение ребёнка
12.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зашихина Татьяна Алексеевна

Алтайский край, Яминский район, село Ямино
Рождение ребёнка
06.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зашихина Татьяна Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
23.07.1983
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Отравление суррогатами алкоголя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close