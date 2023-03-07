Зашихин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1932
Дата смерти23.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Бракосочетание
02.11.1955
Бийский Горбюро ЗАГС Алтайского края
Рождение ребёнка
12.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зашихина Татьяна Алексеевна
Алтайский край, Яминский район, село Ямино
Рождение ребёнка
06.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зашихина Татьяна Алексеевна
Смерть
23.07.1983
Причина смерти: Отравление суррогатами алкоголя