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Воронков Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1941

Дата смерти

01.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941

Отец: Воронков Николай Михайлович

Мать: Воронкова (Барыкина) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова (Черникова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронкова (Черникова) Лидия Ивановна

Смерть
01.07.2011
Истомино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Истоминское кладбище

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