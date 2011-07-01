Воронков Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1941
Дата смерти01.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронкова (Черникова) Лидия Ивановна
Смерть
01.07.2011
Истомино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Истоминское кладбище