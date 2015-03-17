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Русаева Нина Николаевна

Место рождения

Белогорск (Краснопартизанск), Амурская область

Дата рождения

05.01.1933

Дата смерти

17.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1933

Отец: Русаев Николай Яковлевич

Мать: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.09.1968

Дочь: Тягунова (Фоменко) Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Фоменко Николай Михайлович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
17.03.2015
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Умерла в реанимации после инсульта

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