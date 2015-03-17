Русаева Нина Николаевна
Место рожденияБелогорск (Краснопартизанск), Амурская область
Дата рождения05.01.1933
Дата смерти17.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1933
Рождение ребёнка
30.09.1968
Дочь: Тягунова (Фоменко) Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Фоменко Николай Михайлович
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
17.03.2015
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Умерла в реанимации после инсульта