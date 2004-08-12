Прокопьева Кристина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Кристина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2004

Отец: Прокопьев Фёдор Валерьевич

Мать: Прокопьева Наталья Геннадьевна

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