Клементий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: Михаил Никифоров
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1851
Отдан в рекруты в 1851 году
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Настасья Клементьева
Мать ребёнка: Надежда Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Ильина
Смерть
Неизвестно