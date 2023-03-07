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Клементий Михайлов

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Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Михаил Никифоров

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
1851
Отдан в рекруты в 1851 году
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Настасья Клементьева

Мать ребёнка: Надежда Ильина

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Ильина

Смерть
Неизвестно
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