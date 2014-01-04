Антонов Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1979

Сын: Антонов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Иннокентьевна

Рождение ребёнка
30.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Иннокентьевна

Рождение ребёнка
13.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Иннокентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.01.2014
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