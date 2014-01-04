Антонов Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1979
Сын: Антонов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Иннокентьевна
Рождение ребёнка
30.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Мария Иннокентьевна
Рождение ребёнка
13.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Мария Иннокентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.01.2014