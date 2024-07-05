Кузнецов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кузнецова Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Кузнецова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кузнецов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно