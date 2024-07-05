Кузнецов Яков Иванович 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кузнецов Иван Григорьевич

Мать: Кузнецова Федосья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кузнецова Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кузнецова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кузнецов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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