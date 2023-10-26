Клейменова Серафима Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1921
Сын: Клейменов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Клейменов Василий Прокопьевич
Тамбовская обл., Токаревский р-он, с. Ново-Никольское, дер. Панино
Смерть
Неизвестно