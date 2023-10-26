Клейменова Серафима Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменова Серафима Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1921

Сын: Клейменов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Клейменов Василий Прокопьевич

Тамбовская обл., Токаревский р-он, с. Ново-Никольское, дер. Панино
Смерть
Неизвестно
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