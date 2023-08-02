Масюк Феодосия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1913
Дочь: Брославская Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Масюк Дмитрий Ипатович
Рождение ребёнка
30.01.1927
Дочь: Соболь Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Масюк Дмитрий Ипатович
УССР Донецкая обл Красноармейский р-н г.Красноармейск
Смерть
Неизвестно