Масюк Феодосия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масюк Феодосия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1913

Дочь: Брославская Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Масюк Дмитрий Ипатович

Рождение ребёнка
30.01.1927

Дочь: Соболь Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Масюк Дмитрий Ипатович

УССР Донецкая обл Красноармейский р-н г.Красноармейск
Смерть
Неизвестно