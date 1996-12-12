Финота Безносюк Соломия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1927
Дата смерти12.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927
Бракосочетание
1950
После окончания Великой Отечественной войны мой дедушка Григорий был распределен на работу в город Златоуст Челябинской области, где работал в местной кочегарке на ЖД вокзале на должности кочегара пар... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1951
Отец ребёнка: Финота Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
05.11.1953
Дочь: Финота Плюхина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Финота Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
04.11.1957
Сын: Финота Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Финота Григорий Кузьмич
Смерть
12.12.1996