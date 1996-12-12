Финота Безносюк Соломия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финота Безносюк Соломия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1927

Дата смерти

12.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927

Отец: Безносюк Михаил Ефремович

Мать: Безносюк Анастасия Константиновна

Бракосочетание
1950

Муж: Финота Григорий Кузьмич

После окончания Великой Отечественной войны мой дедушка Григорий был распределен на работу в город Златоуст Челябинской области, где работал в местной кочегарке на ЖД вокзале на должности кочегара пар... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1951

Сын: Финота Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Финота Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.11.1953

Дочь: Финота Плюхина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Финота Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
04.11.1957

Сын: Финота Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Финота Григорий Кузьмич

Смерть
12.12.1996

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