Коршева (Литвинова) Алёна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1994
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1994
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.12.2020
Барвиха, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.12.2021
Сын: Коршев Гордей Владиславович
Отец ребёнка: Коршев Владислав Сергеевич