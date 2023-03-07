Коршева (Литвинова) Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршева (Литвинова) Алёна Сергеевна

Коршева (Литвинова) Алёна Сергеевна

avatar

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.02.1994

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1994

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.12.2020

Муж: Коршев Владислав Сергеевич

Барвиха, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.12.2021

Сын: Коршев Гордей Владиславович

Отец ребёнка: Коршев Владислав Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close