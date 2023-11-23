Иван Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Стефан Николаев
Мать: Прасковья Александрова
Иван Стефанович (1770 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анисья Матвеевна (1773-?). О детях его данных ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Матвеева
Смерть
Неизвестно