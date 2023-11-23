Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1746 г.р.

Жена

1773 г.р.

Дети

Не указаны

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ДВ
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Место
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Рождение
1770

Отец: Стефан Николаев

Мать: Прасковья Александрова

Иван Стефанович (1770 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анисья Матвеевна (1773-?). О детях его данных ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Матвеева

Смерть
Неизвестно

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