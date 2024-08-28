Бухнер Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1901
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901
Отец: Бухнер Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер (Фур) Берта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Паулина
Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта
Рождение ребёнка
26.03.1936
Смерть
1938