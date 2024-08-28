Бухнер Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1901

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Массон) Анна Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Фур) Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Паулина

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бухнер Эвальд (Виктор)

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта

Рождение ребёнка
26.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Берта

Смерть
1938

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