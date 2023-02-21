Дьяконова (Попкова Или Попковская Или Попова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяконова (Попкова Или Попковская Или Попова) Мария Павловна

Дьяконова (Попкова Или Попковская Или Попова) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1923

Сын: Дьяконов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Дьяконов Николай Гаврилович

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close