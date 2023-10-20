Пелагея Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1907
Сын: Петров (мартынов) Иван Егорович
Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.04.1909
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.04.1909
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.07.1912
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: Родионова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.11.1926
Дочь: Савина Евгения Егоровна
Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
Неизвестно