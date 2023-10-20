Пелагея Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1907

Сын: Петров (мартынов) Иван Егорович

Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.04.1909

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.04.1909

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.07.1912

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.01.1914

Дочь: Родионова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.11.1926

Дочь: Савина Евгения Егоровна

Отец ребёнка: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров (мартынов) Георгий (Егор) Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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