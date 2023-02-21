Лобанов-Ростовский Алексей Борисович
Место рожденияВоронежская губерния
Дата рождения30.12.1824
Дата смерти30.08.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния
Место жительства
С 1824
Воронежская губерния
Место жительства
По 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847 по 1850
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1850 по 1856
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1859 по 1863
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1879 по 1882
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1882 по 1895
г. Вена, Австрия
Смерть
30.08.1896
с. Шепетовка, Ровенский уезд Волынской губернии
Место жительства
По 1896
с. Шепетовка, Ровенский уезд Волынской губернии