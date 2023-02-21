Лобанов-Ростовский Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов-Ростовский Алексей Борисович

Лобанов-Ростовский Алексей Борисович

avatar

Место рождения

Воронежская губерния

Дата рождения

30.12.1824

Дата смерти

30.08.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния
Место жительства
С 1824
Воронежская губерния
Место жительства
По 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847 по 1850
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1850 по 1856
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1859 по 1863
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1879 по 1882
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1882 по 1895
г. Вена, Австрия
Смерть
30.08.1896
с. Шепетовка, Ровенский уезд Волынской губернии
Место жительства
По 1896
с. Шепетовка, Ровенский уезд Волынской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close