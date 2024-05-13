Вишнягова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1977
Рождение ребёнка
11.05.1996
Дочь: Фуга Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1999
Дочь: Пульникова Антонина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.06.2008
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.2012
Сын: Вишнягов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан