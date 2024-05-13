Вишнягова Наталья Александровна 14.02.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вишнягова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1977

Отец: Аристов Александр Петрович

Мать: Вишнягова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
11.05.1996

Дочь: Фуга Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.02.1999

Дочь: Пульникова Антонина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.06.2008

Сын: Кочуров Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.01.2012

Сын: Вишнягов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

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