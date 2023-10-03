Путанкина (Путанкина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутанкина (Путанкина) Наталья Николаевна

Путанкина (Путанкина) Наталья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путанкин Николай Васильевич

Мать: Путанкина Надежда

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close