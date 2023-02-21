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(Шмакова) Анастасия Григорьевна
(Шмакова) Анастасия Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1895
Дата смерти
1965
Пол
Женский
Отец
Шмакова Григорий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1895
Отец:
Шмакова Григорий
Мать:
?
Смерть
1965
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