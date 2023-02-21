(Шмакова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шмакова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1895

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1895

Отец: Шмакова Григорий

Мать: ?

Смерть
1965
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