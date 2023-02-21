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Говоров Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Говоров Федор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1962

Сын: Говоров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Светлана Антоновна

Красное, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говорова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Светлана Антоновна

Смерть
Неизвестно
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