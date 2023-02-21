Говоров Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Говоров Федор Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1962
Сын: Говоров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Светлана Антоновна
Красное, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говорова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Светлана Антоновна
Смерть
Неизвестно