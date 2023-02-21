Шевелёв Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1894

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894

Отец: Шевелёв Дмитрий

Мать: Шевелëва Акилина Никитина

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