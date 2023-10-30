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Мещерский Борис Борисович
Мещерский Борис Борисович
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
1850
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Мещерский Борис Васильевич
1818 г.р.
Мать
Мещерская (Оболенская) София Васильевна
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Мещерский Борис Васильевич
Мать:
Мещерская София Васильевна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Смерть
1904
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