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Мещерский Борис Борисович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мещерский Борис Васильевич

Мать: Мещерская София Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
1904
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