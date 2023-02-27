Башлаев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Башлаев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Башлаев Ефим
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Башлаев Павел
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Башлаев Трофим
Мать ребёнка: Евдокия
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно