Башлаев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашлаев Федор

Башлаев Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Башлаев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Башлаев Ефим

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1814

Сын: Башлаев Павел

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Башлаев Трофим

Мать ребёнка: Евдокия

Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close