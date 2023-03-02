Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ираида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Около 1936 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филин Иван

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышкин Александр

Смерть
Неизвестно
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