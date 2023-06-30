Никишенко Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишенко Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1987

Дочь: Зольникова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишенко Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зольникова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зольникова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишенко Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна

Смерть
Неизвестно