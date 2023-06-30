Никишенко Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1987
Дочь: Зольникова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишенко Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зольникова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зольникова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишенко Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Никишенко Мария Петровна
Смерть
Неизвестно