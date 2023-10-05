Акуленкова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акуленков Василий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лушкин - -
Рождение ребёнка
02.06.?
Сын: Лушкин Вячеслав
Отец ребёнка: Лушкин - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лушкин Николай
Отец ребёнка: Лушкин - -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лушкин - -