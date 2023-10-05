Акуленкова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкуленкова Нина Васильевна

Акуленкова Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акуленков Василий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушкин - -

Рождение ребёнка
02.06.?

Сын: Лушкин Вячеслав

Отец ребёнка: Лушкин - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушкин Николай

Отец ребёнка: Лушкин - -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушкин - -

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