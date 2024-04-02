Чуб (Манахова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуб (Манахова) Евгения

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Место рождения

г. Горький

Дата рождения

25.03.1979

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Горький
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Место жительства
С ?.03.1979 по ?.08.1996
мкр. Юбилейный, 79-29
Крещение
?.05.1979
г. Кулебаки
Восприемники: Наумова (Рыбакова) Людмила, Манахов Константин
Место жительства
С 1985 по 1987
Образование
С 1987 по 1996
Средняя школа № 6 г. Выкса, Нижегородская обл.
среднее
Место жительства
С ?.09.1996 по ?.07.2001
ул. Бекетова, 6
Образование
С 1996 по 2001
Нижегородский государственный педагогический университет
высшее
Бракосочетание
15.07.2000

Муж: скрыто настройками приватности

г. Выкса, Нижегородская область
Место жительства
С ?.07.2000
ул. Ленина, 277
Current address:1
Рождение ребёнка
12.07.2001

Дочь: Мозговая Ольга

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Выкса Нижегородская область
Работа или профессия
С 2003
МОУ СОШ № 6 г. Выкса, Нижегородская область
учитель начальных классов | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
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