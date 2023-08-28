Селезнев Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1910

Дочь: Дядичнеко Анастасия

Мать ребёнка: Селезнева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новобранова Мария

Мать ребёнка: Селезнева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косогоренко Анна

Мать ребёнка: Селезнева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнева Марфа

Смерть
Неизвестно
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