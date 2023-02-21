Слуцкий Николай Мифодьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слуцкий Николай Мифодьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1951

Дочь: Щукина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Слуцкая Ольга Филипповна

Крапивно, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слуцкая Ольга Филипповна

Смерть
Неизвестно
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