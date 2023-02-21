Слуцкий Николай Мифодьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1951
Дочь: Щукина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Слуцкая Ольга Филипповна
Крапивно, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слуцкая Ольга Филипповна
Смерть
Неизвестно